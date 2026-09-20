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İsrail, Yom Kippur'da Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin yollarını kapattı

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İsrail, Yom Kippur'da Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin yollarını beton bloklar ve demir bariyerlerle kapattı. Bu kısıtlama nedeniyle Filistinliler tecrit altına alınırken, insan hakları savunucuları uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulunuyor.

Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüğü, İsrail tarafından yine ellerinden alındı.

Bu akşam başlayıp yarın akşam sona erecek Yom Kippur'da Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklardan açılan yollar, İsrail polisi tarafından beton bloklar ve demir bariyerlerle kapatıldı.

İsrail, Yahudi halkının??????? evlerinden çıkmadığı söz konusu iki gün için her sene olduğu gibi bu yıl da Filistinlilerin kullandığı yolları trafiğe kapatarak hareket özgürlüklerini kısıtladı ve Filistinlileri ???????tecrit altına aldı.

Yom Kippur öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da birliklerini takviye ettiği aktarılan İsrail ordusunun, bugün yaşanan olayların ardından bölgede pek çok köy ve beldenin giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.

Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da, İsrailliler için hayatın adeta durduğu biliniyor.

Bu sürede devlet daireleri kapanıyor, havaalanları uçuşlarını durduruyor. İsrail basını yayınlarına ara veriyor ve tüm işletmeler kapatılıyor. Caddelerin ve otoyolların boş görüntüsü dikkati çekiyor.

İnsan hakları savunucuları ise bir dini bayram gerekçe gösterilerek milyonlarca Filistinlinin çalışma, sağlık, seyahat ve ticaret hakkının İsrail eliyle kısıtlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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