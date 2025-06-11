İsrail Yeni Tümen Kuruyor: 10 Binden Fazla Asker Ürdün Sınırına Konuşlandırılacak

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ürdün sınırında yeni bir tümen kurulması için onay verdi. Plan kapsamında 10 binden fazla asker görevlendirilecek ve Golan Tepeleri'nde savunma amaçlı 3 tabur konuşlandırılacak.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Ürdün sınırında yeni bir tümen kurularak 10 binden fazla askerin buraya konuşlandırılması kararını onayladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu komutanları yeni birlikler oluşturmak için bir plan sundu.

İsrail ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai tarafından sunulan planın Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.

Sunulan plan, 500. Zırhlı Tugay'ın yeniden kurulmasını, 3 taburun Golan Tepeleri'nde kalıcı olarak konuşlandırılmasını ve Ürdün sınırında yeni bir tümen kurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu, Suriye sınırında işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, savunma için daimi olarak piyade birliklerinden oluşan 3 tabur konuşlandırılacak.

Ürdün sınırında, sınır ihlallerinin önüne geçme iddiasıyla İsrail ordusu bünyesinde iki ay içerisinde yeni bir tümen kurulması planlanıyor.

Tümenin, 11 taburdan ve 10 binden fazla askerden oluşması ve içerisinde Ultra-Ortodoks (Haredi) askerlerin de bulunması bekleniyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir saha turu gerçekleştiren İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, hükümet krizine yol açan Haredilerin askere alınması konusuna değindi.

Zamir, İsrail'in asgari bir askeri güce dayanarak varlığını sürdüremeyeceğini belirterek daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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