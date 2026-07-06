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İsrail ile Ruanda arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı

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İsrail ile Ruanda arasında kalkınma, yenilik ve eğitim alanlarında işbirliğini genişletmek için anlaşmalar imzalandı. İki ülkenin dışişleri bakanları Batı Kudüs'te bir araya gelerek Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ve MASHAV ile işbirliğini teşvik eden Mutabakat Zaptı imzaladı.

İsrail ile Ruanda arasında "kalkınma, yenilik ve eğitim" alanlarında işbirliğini genişletmek için anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Saar ile Nduhungirehe'nin yaptığı ikili görüşmenin ardından her iki tarafın heyetleri geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

İsrail ve Ruanda Dışişleri Bakanları, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ve İsrail Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (MASHAV) ile işbirliğini teşvik etmeye yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kalkınma, yenilik ve eğitim alanlarında işbirliğini genişletmek için anlaşma imzaladıklarını, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasının uygulanmasının önemini ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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