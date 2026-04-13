İsrail Dışişleri Bakanı, Lübnan'ı ziyaret edecek İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bugün Lübnan'ı ziyaret etmesi beklenen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Saar, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede yarın başlaması beklenen İsrail- Lübnan müzakerelerinin ele alındığını belirtti.

İran ile Lübnan arasındaki bağın koparılmasının önemli olduğunu savunan Saar, İran'ın Hizbullah aracılığıyla Lübnan'ı fiilen kontrol ettiğini ileri sürdü.

Saar, Lübnan'da ateşkesin ne zaman olacağı konusunun İran'ın inisiyatifine bırakılmasının Tahran'ın Lübnan'daki tutumunu güçlendireceğini ve bunun bir hata olacağını savundu.

Lübnan'dan İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 7 binden fazla füze, roket ve insansız hava aracı fırlatıldığını ileri süren Saar, İsrail ile Lübnan'ın çıkarlarının örtüştüğü iddiasında bulundu.

İsrail, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunarak bu ülkeye saldırılarını sürdürürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.