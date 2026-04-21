İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran'ın uzlaşamayacağını düşünüyor

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde herhangi bir uzlaşma sağlanamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle önceki saldırı hazırlıklarına devam ettiğini bildirdi. Üst düzey güvenlik kaynakları, ABD'nin İran'a yönelik enerji altyapısına saldırıları da içeren planların onaylandığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçici ateşkesin ilan edilmesinden beri ABD ve İsrail'in İran'a yeniden saldırılara başlamak için hazırlıklarını sürdürdüğü ileri sürüldü.

Habere göre, üst düzey bir güvenlik kaynağı, ABD ile İran arasında yapılacak görüşmelerde herhangi bir uzlaşmaya varılamayacağını tahmin ettiklerini, İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve farklı sesler çıktığını söyledi.

Kaynak, ABD ile İsrail'in koordine bir şekilde hareket ettiğini ve saldırıları derhal yeniden başlatmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın geçen haftaki İsrail ziyaretinde, İran genelindeki enerji altyapısına saldırıları da içeren plan ve hedeflerin onaylandığı iddia edildi. Bu adımın, İran'ı nükleer programından ve zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmeye ikna etmek için baskı yapmak amacıyla atıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberinde de ABD ve İsrail'in Orta Doğu genelinde savaş uçaklarıyla eğitim ve yakıt ikmali dahil olmak üzere İran'a yeni saldırılar için hazırlıklarını sürdürdüğü, bugün ABD'nin İngiltere semalarında 2 adet B-2 bombardıman uçağıyla tatbikat yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
