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Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

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Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesi sonrasında İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı hava yolu şirketlerinin seferlerini de etkiledi. Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını durdururken yaşanan gelişme nedeniyle 150 bin İsraillinin ülke dışında mahsur kaldığı öğrenildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN SEFERLERİ ETKİLENDİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

DEVLET TELEVİZYONU RAKAMI 4 BİN OLARAK DUYURDU

Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti.

15 ŞİRKET UÇUŞLARINI DURDURDU

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Orta Doğu Tel Aviv İsrail İran Dünya Haberler

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Yorumlar (17)

Özgür arslan:

sarılı bayanı uzun süre misafir edebilirim.

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simit bekleyen martı:

bu nası bi yokluk Özgür resime yükseliyosun :)))

yanıt62
yanıt8
Sinan Bulduk:

Kocası da seni misafir etsin hep birlikte mutlu mesut yaşayın, sen onu da kabul edersin..

yanıt30
yanıt8
1gerceklerinsesi:

Ya abi yemeyin bizi o çekik gözlüler hangi ara israilli oldu?

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yanıtYanıtla
Asil Türk:

İsrailli Değil Birader İsrail Vatandaşı

yanıt13
yanıt3
Sinan Bulduk:

Tıpkı ülkemizdeki heykelcilerin türk değil ermeni olduğu gibi..

yanıt33
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Mahmut DEĞERLİ:

İyi tespit :)

yanıt3
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UğuR DURAN:

9 ay önce Netanyahuya dur deseler, Yapma, savaş çıkarma deseler böyle mahsur kalmazlardı. Hepsi sustu ve alkış tuttu... Yalan mı?

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O:

Netanyahu ismi çok zor. Acaba kolay ve takma bir ismi var mı. Acaba kısacası NETAN diyebilirmiyiz ?

yanıt0
yanıt0
mert barlik:

Derdine bak, sanki bombayla harabeye dönmüş yıkıntıda mahsur kalmışlar gibi konuşuyorsunuz. Adamlar heryerde ve heryere gidebiliyor. Mağduriyete bak bee.

11
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