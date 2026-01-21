Haberler

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA sağlık merkezini kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki genel merkezine el koyduktan sonra, Şuafat Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezini kapattı. İsrail hükümeti, bu adımıyla Ajansın faaliyetlerini sınırlamaya devam ediyor.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki genel merkezine el koyup içerideki tesislerini yıkmasının ardından Ajansa ait Şuafat Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezini de kapattı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA sağlık merkezinin kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yardımcısı King, sağlık merkezinin önünden çekindiği fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımda "Kudüs'te bir UNRWA tesisi daha kapatıldı. Bu sefer Şuafat Mülteci Kampında." ifadelerini kullandı.

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkmıştı

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"