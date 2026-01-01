İsrailli 19 örgüt, Tel Aviv'in uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal etme kararını kınadı

İsrail merkezli 19 insan hakları örgütü, Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) ruhsatlarını iptal etme kararını kınadı.

İsrailli insan hakları örgütlerinin yaptıkları ortak açıklamada, "Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ihtiyacın giderek arttığı bir dönemde hayat kurtaran yardımların ulaşmasını engelleme adımları aılıyor." denildi.

Açıklamada, "İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren uluslararası STK'ların çalışma ruhsatlarını iptal etme yönündeki kararını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırıları kapsamında insani yardımların girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, ateşkese rağmen temel ihtiyaçlardan oluşan insani yardımların engellenmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası 37 STK'nin ruhsatını iptal etmenin bu kuruluşlarda çalışan insanları risk altına bırakacağı gibi insani yardımların da etkin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını baltalayacağı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet olaylarının benzeri görülmemiş şekilde arttığı vurgulanan açıklamada, uluslararası STK'ların da toplumun en zayıf kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

İnsani yardımların gerekli yerlere ulaşmasının bir tercih değil, yasal bir yükümlülük olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail hükümetini, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal etme işlemlerini durdurmaya ve insani çalışmaların önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyoruz." denildi.

Açıklamaya B'Tselem, İsrail'deki Arap Azınlık Haklarını Koruma Hukuk Merkezi (Adalah), İsrail Sivil Haklar Derneği, Bimkom, Gisha, İr Amim'nin de aralarında bulunduğu 19 insan hakları örgütü imza attı.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal ediyor

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası STK yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni yasal düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.