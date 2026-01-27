İsrail uçakları, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'nın tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü

İsrail uçağı, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalındaki tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttü.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.

Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.

Kuneytra tarım ve orman müdürlüklerinin söz konusu arazilerden test için örnekler aldığı, müdürlüklerin test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları veya buralarda otlatma yapmamaları konusunda uyardığını kaydetti.