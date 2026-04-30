İsrail televizyonu: Tel Aviv, Uluslararası İstikrar Gücü temsilcilerinin Gazze'ye girmesini engelledi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) temsilcilerinin, durumu değerlendirmek üzere, bölgeye girişini engellediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, ISF'nin Endonezya, Fas, Kosova, Kazakistan ve Arnavutluk temsilcilerinin geçen hafta İsrail'e gelerek üst düzey askeri yetkililer ve ABD Komutanlığı Karargahı (Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi) temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.

Söz konusu ülkelerden gelen temsilcilerin ISF'nin çalışmalarına başlaması için Gazze'nin güneyindeki Refah kentini ziyaret etmesinin planlandığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun siyasi kademenin talimatıyla Başbakanlık Ofisi'nin onayı olmadan ziyareti engellediği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in, ISF birliklerinin konuşlandırılmasından önce Hamas'ın silahsızlandırılması ve teknokrat bir hükümet kurulması için somut adımlar atılmasını talep ettiği ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu hafta içinde Gazze konusunda stratejik bir toplantı düzenlediği kaydedilen haberde, Zamir'in toplantıda "İsrail ordusuna çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiği" paylaşıldı.

Zamir'in toplantıda, "Hamas, askeri gücünü pekiştirmek ve kontrolünü sağlamlaştırmak amacıyla zaman kazanmak için oyalıyor ve biz buna izin vermeyeceğiz." dediği aktarıldı.