İsrail ordusu: Tahran'da silah üretim tesislerini hedef aldık

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısının tamamlandığı belirtildi.

Tahran yönetimine ait hava ve deniz silahları üreten birkaç tesisin hedef alındığı iddia edilen açıklamada, bu tesislerin Hamas ve Hizbullah'ı silahlandırmak amacıyla üretim yaptığı öne sürüldü.

Açıklamada, ayrıca bir hava savunma mevzisi ile hava savunma sistemlerinin tutulduğu bir başka tesisin vurulduğu iddia edilerek saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.