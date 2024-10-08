İsrail-Suriye Sınırındaki Göç Krizi: 91.000 Lübnanlı Suriye'ye Sığındı
İsrail ordusunun Hizbullah ile çatışmaları ve Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu, 23 Eylül'den bu yana 91.000 Lübnanlı Suriye'ye sığındı. Aynı dönemde 239.000 Suriyeli de Lübnan'dan geri döndü.
CİDEYDE YABUS GEÇİDİ, 8 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun Hizbullah'la girdiği çatışma ve Lübnan'a düzenlediği kapsamlı saldırılar nedeniyle 23 Eylül'den bu yana 91.000 Lübnanlı Suriye'ye sığındı.
Suriye'nin Al-Watan Online haber sitesinin, ülkenin Göçmenlik ve Pasaport Müdürlüğü'ne dayandırdığı Pazartesi günkü haberinde, söz konusu dönemde 239.000 Suriyeli mülteci de Lübnan'dan ülkesine geri döndü.