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İsrail, Suriye'nin Güneyinde İşgali Sürdürüyor

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Aralık sonrası Suriye'nin güneyinde başlattıkları işgali savunarak, bu hareketin potansiyel tehditleri önlemek amacı taşıdığını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgalin kalıcı olacağı mesajını verdi.

İsrail Ordu Sözüsü Avichay Adraee, Suriye'nin güneyinden yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrası giriştikleri işgali savundu.

Adraee, X hesabından, 8 Aralık sonrası işgalle birlikte İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinde konuşlandırıldığı bölgeye gittiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgalinin "potansiyel tehditleri önlemek" amacıyla sürdüğünü öne süren Adraee, " Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetleri" olmadığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da 8 Aralık sonrası işgali ettikleri Suriye toprağı Hermon Dağı'na (Cebel eş-Şeyh) giderek, işgalin kalıcı olacağı mesajını yinelemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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