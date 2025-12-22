Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kentinde kontrol noktası kurdu

İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında Abidin ve Maarriye köyleri arasında kontrol noktası oluşturarak bölge halkının hareketini kısıtladı. Olay, yerel yöneticiler tarafından endişe ile karşılandı.

İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalına girerek buradaki kişilerin hareketini kısıtlamak amacıyla kontrol noktası oluşturdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusuna bağlı bir birlik, Batı Dera kırsalında Abidin ile Maarriye köyleri arasındaki bölgeye girdi.

Burada askeri kontrol noktası oluşturan İsrail'in ihlallerine tepki gösteren Abidin ve Maarriye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, "Sabah saatlerinde iki köyün kesiştiği noktada İsrail işgalci güçleri konuşlanarak bir kontrol noktası kurdu. Bu durum trafiği olumsuz etkilerken, bölge halkı arasında da endişeye yol açtı." dedi.

İsrail, Suriye topraklarına yönelik bu yeni ihlale ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail askeri devriyeleri dün de Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentinin kuzey ve güney kırsalındaki birçok köye girerek havaya ateş açmış ve çeşitli yerlerde kontrol noktaları kurmuştu.

