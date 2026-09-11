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İsrail, Suriye'nin Dera ilinde sivillerin evlerine ateş açtı

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Suriye'de ihlallerini sürdüren İsrail ordusunun, Dera'nın Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtığı bildirildi.

Suriye'de ihlallerini sürdüren İsrail ordusunun, Dera'nın Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'deki habere göre İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalındaki Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtı.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin güneyinde işgalini sürdüren İsrail güçleri, Şam kırsalının batısındaki Beytcin köyünün çevresine çok sayıda topçu atışı gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

Kaynak: AA
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