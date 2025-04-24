İsrail, Suriye'den 600 Dürzi Din Adamının Ziyaretine İzin Verdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki yaklaşık 600 Dürzi din adamının Celile bölgesinde yer alan Dürzilerce Şuayb peygamberin kabrinin bulunduğuna inanılan alanı ziyaret etmesine izin verdi.

İsrail'in Walla internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 600 Dürzi yarın bayram kutlamak için İsrail'e girecek.

Bunun mart ayı ortalarında yaklaşık 100 Dürzi din adamının 50 yıl aradan sonra Suriye'den İsrail'e yaptığı ilk ziyaretin ardından gerçekleşecek "ikinci ziyaret" olacağı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın bu kez sayının artırılmasına karar vererek yaklaşık 600 Dürzi'nin gelişini onayladığı ve İsrail'in Dürzi din adamlarına gece konaklamaları için izin vereceği belirtildi.

İsrail'in Dürzilere yönelik kışkırtmaları

İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki Dürzilere yönelik kışkırtmalarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak ülkenin güneyinin silahsızlandırılması çağrısı yapan ve tampon bölgede işgalin kalıcı olacağı mesajı veren İsrail, bölgedeki Dürzi nüfusu da yanına çekmeye çalışıyor.

Bu kapsamda İsrail'deki Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Suriye yönetiminin Dürzilere zarar vermek istediğini öne sürerek, İsrail ordusuna Dürzileri Şam yönetimine karşı koruma emri verildiğini ve gereken "her şeyi yapma" konusunda kararlı olduklarını duyurmuştu.

İsrail, mart ayı ortasında Suriye'den yaklaşık 100 din adamının dini amaçlarla İsrail'e bir günlük girişine izin vermişti.