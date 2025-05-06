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İsrail Suriye'deki Dürzilere Silah Gönderiyor

İsrail Suriye'deki Dürzilere Silah Gönderiyor
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İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu üyesi Hasson Hasson, Tel Aviv'in Suriye'deki Dürzileri silahlandırarak bir ordu kurduğunu ve bu durumun ülkeye istikrar getirmeyeceğini açıkladı. Hasson, Dürzilerin kışkırtılması ve silahlandırılmasının yeni bir iç savaşa yol açabileceğine dikkat çekti.

İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu üyesi Hasson Hasson, Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki Dürzileri silahlandırarak ülkede kendisine hizmet eden bir ordu kurduğunu söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan Hasson, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri kışkırtma ve kullanma çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasson, İsrail yönetiminin Suriye'deki Dürzilere silah göndererek ülkede istikrarın sağlanamaması ve yeni bir iç savaş çıkması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Ordu radyosunda yayıncılık yapan İsrailli eski askeri yetkili Hasson, "Bu konuda saklayacak bir şeyimiz yok." dedi.

Hasson, İsrail'in Suriye'de bir Dürzi ordusu kurmasının gerekli olduğunu savunarak bu konuda "moral ve isteğin yüksek olduğunu" dile getirdi.

Daha önce Şimon Peres ve Reuven Rivlin gibi eski İsrail cumhurbaşkanlarının askeri sekreterliğini ve bir dönem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanlığını yapan Hasson, İsrail'in Dürzileri silahlandırdığını dile getiren eden ilk İsrailli yetkili oldu.

Suriye'de Dürzileri Şam yönetimine karşı kışkırtan ve Dürzileri korumak bahanesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye topraklarında konuşlandığı ve Dürzi köylerine Suriye ordusunun girişini önlemek için hazır beklediği açıklanmıştı.

İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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