İsrail, Sumud Filosu'ndan alıkonulan 2 aktivisti serbest bırakmadı

İsrail, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlediği saldırıda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden ikisini serbest bırakmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ile filodaki aktivistlerin kıyılarına indirilmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Gazze'ye yönelik ablukanın ihlal edilmesine izin vermeyeceği savunulan açıklamada, filodan alıkonulan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın serbest bırakılmadığı, sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi.

Bu arada İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun diğer aktivistleri Girit Adası'na götürüldü.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.