Haberler

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hizbullah, İran Adına Hareket Etmeyi Seçti, Eylemlerinin Sonuçlarına Katlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeydeki sivilleri korumak amacıyla Hizbullah'a yönelik operasyonlarını artırdığını açıkladı. 'Aslanın Kükreyişi' operasyonu kapsamında, Hizbullah'ın altyapılarına saldırılar düzenlenmekte ve tehditler etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeyde yaşayan siviller için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla, Hizbullah terör örgütünün altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemekte; tehditleri etkisiz hale getirmeyi ve İsrail Devleti topraklarına sızma girişimlerini engellemeyi hedeflemektedir. Hizbullah terör örgütü, İran adına hareket ederek çatışmalara katılmayı seçmiş olup, eylemlerinin sonuçlarına katlanacaktır" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Lübnan ve Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeydeki yerleşim yerlerini ileri savunma kapsamında korumak için bir operasyon başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 'Aslanın Kükreyişi' operasyonundaki faaliyetlerine paralel olarak, 91. Tümen güçleri Lübnan'ın güney bölgesinde faaliyet göstermekte ve ileri savunma konsepti kapsamında bölgede çeşitli noktalarda konuşlanmaktadır."

İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeyde yaşayan siviller için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla, Hizbullah terör örgütünün altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemekte; tehditleri etkisiz hale getirmeyi ve İsrail Devleti topraklarına sızma girişimlerini engellemeyi hedeflemektedir. Hizbullah terör örgütü, İran adına hareket ederek çatışmalara katılmayı seçmiş olup, eylemlerinin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti vatandaşlarına zarar verilmesine izin vermeyecek ve onları korumak için her türlü yolla faaliyet göstermeyi sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Tarihi maçtan sonra viral olan kare

"Nereden nereye" dedirten kare
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen