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İsrail'de general krizi: Bakan geri adım attı

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İsrail Savunma Bakanı Katz, orduyu siyasete alet ettiği eleştirileri sonrası Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alma açıklamasından geri adım attı; atama sürecinin zaten başladığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduyu siyasi çekişmelere alet ettiği yönündeki eleştirilerin ardından İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un görevden alındığına ilişkin açıklamalarından geri adım attı.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Kanal 14 televizyonunda sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ve hükümete karşı siyasi kampanya yürütüldüğünü öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı'nın nisan ayında İsrail Ordusu Merkez Komutanlığına Tümgeneral Dado Bar-Khalifa'yı önerdiğini belirten Bakan Katz, temmuz ayında bu tavsiyeyi onaylayarak atama sürecini halihazırda başlatmış olduklarını savundu.

Katz, "Başka bir deyişle, mülakattan aylar önce Genelkurmay Başkanı'nın tavsiyesi zaten yapılmış, tarafımdan onaylanmış ve atama süreci çoktan başlamıştı." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye saldıran ve cinsel işkence yapan İsrailli hakkındaki "idari gözaltı" kararının yenilenmemesine itiraz eden Tümgeneral Avi Bluth'u canlı yayında görevden aldığını duyurması, ordu komuta kademesi ile Savunma Bakanlığı arasında krize neden olmuştu.

Tümgeneral Bluth'un İsrailli yerleşimcinin "idari gözaltı" kararının kaldırılması kararını temyize götürmesinin "yanlış bir adım" olduğunu savunan Katz, "düşmanlarına saldıran ve yerleşimcilerini (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) koruyan bir ordu istediğini" söylemişti.

İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Savunma Bakanı Katz'ın Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alma kararından daha önce haberdar olmadığını açıklamıştı.

Kararın, Zamir ile koordine edilmeden alındığoı vurgulanan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı'nın bu hassas dönemde kilit görevlerdeki komutanları değiştirme niyeti yoktur. Böyle bir karar alındığı takdirde, bu adım yürürlükteki prosedürlere uygun olarak onaylanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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