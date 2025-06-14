İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Tehdit: "Tahran Yanacak"

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'in misillemelerine devam etmesi halinde Tahran'ın yanacağını belirtti. Katz, İsrail'in saldırılarının plan dahilinde sürdüğünü ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geniş çaplı saldırılarla vurdukları İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran yanacak." ifadesiyle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasında, Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Bakan Katz, durum değerlendirmesi toplantısında İran'ın misillemelerine ilişkin "Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in İsrail'e yapılan misillemelerle Tahran sakinlerini ağır bir bedel ödeyecek duruma getirdiğini öne süren Katz, İsrail saldırılarının plana uygun olarak devam ettiğini iddia etti.

????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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