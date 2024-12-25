İsrail Savunma Bakanı'ndan Haniye'ye Suikast İtirafı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yapılan suikastı Tahran'da düzenlediklerini açıkladı. Haniye, 31 Temmuz'da eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde bulunurken hayatını kaybetmişti.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz pazartesi günü yaptığı açıklamayla Hamas lideri İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da suikast düzenlediklerini ilk kez itiraf etti.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Haniye, 31 Temmuz'da eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)