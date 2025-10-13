İsrail Savunma Bakanı'ndan Ateşkes Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklaması üzerine ateşkesi bozma tehdidinde bulundu.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerini geri getirmek olduğunu belirtti.

Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklamasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Katz, bunun "Hamas'ın sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına geldiğini" savundu.

Katz, ateşkesi bozmakla tehdit ederek "Herhangi bir gecikme veya kasıtlı kaçınma, anlaşmanın açık bir ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre yanıt verilecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas, bugün Gazze'de tutulan 4 İsrailli esirin cesedinin teslim edileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da Kızılhaç ekiplerinin cesetleri teslim almak üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasına doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum sebebiyle İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin zaman alacağı belirtilmişti.

İsrail tarafı, Gazze'de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20'sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.