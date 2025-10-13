Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Ateşkes Tehdidi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim etmesini eleştirerek ateşkesi bozma tehdidinde bulundu. Katz, Hamas'ın sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklaması üzerine ateşkesi bozma tehdidinde bulundu.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerini geri getirmek olduğunu belirtti.

Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklamasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Katz, bunun "Hamas'ın sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına geldiğini" savundu.

Katz, ateşkesi bozmakla tehdit ederek "Herhangi bir gecikme veya kasıtlı kaçınma, anlaşmanın açık bir ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre yanıt verilecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas, bugün Gazze'de tutulan 4 İsrailli esirin cesedinin teslim edileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da Kızılhaç ekiplerinin cesetleri teslim almak üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasına doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum sebebiyle İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin zaman alacağı belirtilmişti.

İsrail tarafı, Gazze'de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20'sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.