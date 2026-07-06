Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney'in ölümü üzerinden İranlı liderlere tehdit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran eski lideri Ali Hamaney'in İsrail saldırısında öldüğünü iddia ederek, İsrail'i yok etmeye çalışan her İranlı liderin engelleneceği tehdidinde bulundu. Katz ayrıca İsrail'in kendini tek başına savunmaya hazır olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyerek, "İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider de aynı şekilde engellenecektir." tehdidinde bulundu.

İsrail basınındaki haberlere göre Katz, "Şu anda cenaze töreni yapılmakta olan Ayetullah Hamaney, İran'da ve bölgede İsrail'i yok etme planını başlattığı ve yönettiği için İsrail tarafından ortadan kaldırıldı. Yok etmek isteyen, yok edildi." ifadelerini kullandı.

Katz, Hamaney'in ölümüne atıfla "İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider de aynı şekilde engellenecektir." tehdidinde bulundu.

Bakan Katz, İran'daki cenaze töreni sırasında "Trump'a ölüm" sloganları atılmasına da tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların İran'ın stratejik kabiliyetlerine ciddi şekilde zarar verdiğini öne süren Katz, "İsrail, her an ve her türlü tehdide karşı kendisini yeniden tek başına savunmaya hazır." iddiasında bulundu.

Katz'ın, ABD'yi dışarıda bırakarak, "İsrail kendisini tek başına savunmaya hazırdır" çıkışını yapması ise dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün kendisi hakkında "Patronun kim olduğunu biliyor." açıklaması yapan ABD Başkanı Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti