İsrail Savaş Uçaklarından Yemen'in Sana Havalimanına Hava Saldırısı

İsrail Savaş Uçaklarından Yemen'in Sana Havalimanına Hava Saldırısı
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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanını bombaladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıda İran destekli Husilere ait bir uçağın imha edildiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir kez daha Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanını bombaladığı bildirildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Sana Havalimanına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Katz, saldırıda Sana Havalimanında "İran destekli Husilerin kullandığı son uçağın da imha edildiğini" iddia etti.

Açıklamada Katz, Yemen'de limanların da hedef alınmaya devam edileceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 7 Mayıs'ta Sana Havalimanı dahil olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Yolcu uçaklarının da hedef alındığı saldırılar sonrası ağır hasar oluşan Sana Havalimanında uçuşlara 17 Mayıs'a kadar ara verilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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