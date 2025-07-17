İsrail Savaş Uçakları Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Savaş Uçakları Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahı ve cumhurbaşkanlığı sarayı bölgesi hedef alınarak yapılan hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

ŞAM, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları çarşamba günü Suriye'nin güneyindeki hava saldırılarını yoğunlaştırarak başkent Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile cumhurbaşkanlığı sarayı bölgesini hedef aldı.

Suriyeli sağlık yetkilileri, başkent merkezinde düzenlenen en az beş ayrı hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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