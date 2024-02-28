İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Saldırdı: 3 Ölü, 4 Yaralı

BEYRUT, 28 Şubat (Xinhua) -- Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Salı günü Lübnan'ın güneyindeki bir köye düzenlediği üç hava saldırısında bir Hizbullah mensubu ile Filistin İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugayları'ndan iki kişinin hayatını kaybettiğini ve dört sivilin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Hizbullah mensupları Carmak Dağı'ndaki bir İsrail hava üssüne çok sayıda füze saldırısı düzenledi.