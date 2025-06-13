İran Devrim Muhafızları Lideri Salami'nin Öldüğü Konutun Görüntüleri Yayınlandı

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İran Devrim Muhafızları Lideri Salami'nin Öldüğü Konutun Görüntüleri Yayınlandı
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İran devlet medyası, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami'nin öldüğünü duyurdu. Saldırı, Tahran'daki IRGC karargahına yönelik gerçekleştirildi ve ağır hasara yol açtı.

(ANKARA) - İran devlet medyası tarafından paylaşılan bir videoda, İsrail hava saldırılarında öldürülen İran Devrim Muhafızları (IRGC) Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ve beraberindekilerin vurulduğu yer olduğu öne sürülen bir binanın görüntüleri yer aldı. Görüntülerde, başkent Tahran'daki IRGC karargahında yer alan bir binanın yedinci katının hedef alındığı ve ağır hasar aldığı görülüyor.
Söz konusu videoda yer alan görüntülerin, İsrail'in bu sabah İran'daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları (IRGC) Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami'nin öldüğü bina olduğu iddia edildi. İran Salami'nin ölümünü resmen doğrulamıştı. Saldırıda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri dahil başka üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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