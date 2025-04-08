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İsrail Saldırısında Gazeteci Ahmed Mansur Hayatını Kaybetti

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Han Yunus'ta bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında Filistinli gazeteci Ahmed Mansur yaşamını yitirdi. Saldırıda 8 gazeteci de yaralandı. İsrail ordusu, saldırının hedefinin Hamas üyesi olduğunu öne sürdü.

(ANKARA) - Filistin Today haber ajansı muhabiri Ahmed Mansur, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi yakınlarında gazetecilere ait bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısı sonucunda diri diri yanan Ahmed Mansur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mansur'un alevler içinde kaldığı anın görüntüleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı ikiye yükselirken, sekiz gazeteci de yaralandı.

Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu ise hedefin Hamas üyesi olduğunu savunduğu gazeteci Hasan Elslayeh olduğunu iddia etti. Elslayeh'in saldırıda yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 2023 yılında başlayan savaştan bu yana İsrail saldırılarında 200'ün üzerinde Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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