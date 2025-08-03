İsrail Saldırısında Filistin Kızılayı Personeli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin pazar günü Han Yunus'taki genel merkeze düzenlediği saldırıda 1 çalışanının hayatını kaybettiğini, 3 personelin ise yaralandığını duyurdu.

Dernek sosyal medya platformu X'te paylaştığı videoda, Han Yunus'taki genel merkezine yönelik saldırının ilk anlarını gösterdi. Görüntülerde, binada yangın çıktığı ve katların molozlarla kaplandığı görülüyor.

Açıklamada, "Filistin Kızılayı'ndan 1 personel hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail'in mart ayında Gazze'nin güneyine düzenlediği bir saldırıda Kızılay'dan 8, Gazze Sivil Savunma Teşkilatı'ndan 6 ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan 1 çalışan hayatını kaybetmişti.