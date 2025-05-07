İsrail Saldırısında Bir Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Nureddin Matar Abdu hayatını kaybetti.

Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda gazeteci Abdu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 213'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarını yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 615 Filistinli yaşamını yitirdi, 118 bin 752 kişi de yaralandı.