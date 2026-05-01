İsrail saldırısında alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, 2'si hariç Girit Adası'na bırakıldı

Filoya 29 Nisan gecesi düzenlenen saldırıda kaçırılan aktivistlerden iki Filo yöneticisi Saif Abukeshek ve Thiago Avilia halen İsrail güçlerinin elinde tutuluyor

Gazze ablukasına kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler, iki Filo yöneticisi dışında Girit'e bırakıldı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri AA'ya yaptıkları açıklamada, 29 Nisan gecesi gerçekleşen saldırıda 175 aktivistin alıkonulduğunu, bunların 173'ünün İsrail güçleri tarafından Girit adasına getirilerek Yunan yetkililere teslim edildiğini ancak Filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'nın İsrail'in elinde olduğunu bildirdi.

Adanın Kandiye ilindeki Yerapetra bölgesi yakınlarında bulunan Aterinolakos Limanı'na ulaşan aktivistler burada otobüslere bindirildi.

Aktivistlerin, Hrakleio Havaalanı'na götürülmesi bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün, aktivistlerin Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'a gönderileceğini paylaşmıştı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo'ya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
500

