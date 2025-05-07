İsrail saldırılarında kollarını kaybeden Filistinli küçük kız yaşama ayaklarıyla tutunuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında anne, babasını ve kollarını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli Sara el-Berş, yaşama ayaklarıyla tutunmaya çalışıyor.

Tüm acı ve kayıplarına rağmen küçük Sara, günlük işlerini kendi başına görmeye çalışıyor; ayağıyla resim çizip, yazılar yazıyor. Her gün kollarının yerini alan ayaklarını kullanmayı öğrenmek için antrenmanlarına devam eden Sara, imkanlar çerçevesinde diğer çocuklar gibi rutinine devam etmeye çabalıyor.

Filistinli küçük kız, protez bacak taktırmak için yurt dışına çıkmayı, Türkiye'deki amcasını ziyaret etmeyi, dünya turuna çıkmayı ve dünyanın dört bir yanındaki diğer çocuklar gibi barış içinde yaşamayı hayal ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir akrabasının evinde kalan Sara, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Cibaliya'daki evlerinden Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne göç ettiklerini belirten Filistinli küçük kız, "Babam yürüyor ben de yanında bisiklet sürüyordum. Bir anda, yanından geçtiğimiz bir evi İsrail savaş uçakları bombaladı. Annem ve babam olay yerinde şehit oldu. Ben ise her iki kolumdan dirsekten yaralandım. Durumum kötüleşince doktorlar kollarımı dirsek üstünden kesmek zorunda kaldı." dedi.

-"Diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşamak istiyorum"

Kayıplarına rağmen hayata tutunmaya çalışan küçük kız, "Engelimle yaşamaya alıştım ama protez kollar taktırmak ve diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Ailesiyle göçe zorlandıklarında ardında bırakmak zorunda kaldığı piyanosunu hatırlayan küçük kız, "Bir piyanom vardı ve çalmayı öğreniyordum, ancak yerlerimizden edildiğimizde piyano evde kaldı. Keşke geri dönüp tekrar çalabilseydim ve elma yiyebilseydim, ancak şimdi elma yok, yiyecek yok, meyve yok çünkü sınır kapıları kapalı." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor.

Gazze Belediyesi Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nin Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Hüsnü Mahna, "İsrail'in devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi." bilgisni paylaşmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.