İsrail saldırılarında eşini ve oğlunu kaybeden Filistinli kadın, 17 torununa bakıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eşini ve oğlunu kaybeden Filistinli Muna Hassan, yıkılma tehlikesi taşıyan bir evde tek başına 17 torununa bakmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl süren ağır yıkıcı bombardımanı sonucu 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma yol açan İsrail saldırıları, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 2 milyon insanı yerinden etti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"ın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken, çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, ateşkes anlaşmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasına yönelik kısıtlamaları sürdürdüğü gibi sivilleri hedef alan saldırılarına son vermedi.

Çökme tehlikesi taşıyan evde hayata tutunma mücadelesi

Kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail saldırılarında hasar görmüş bir evde hayata tutunmaya çalışan Filistinli nine Muna Hassan, İsrail ordusunun saldırılarında hem kocasını hem de oğlunu kaybetti.

"Sarı Hat" olarak bilinen bölgede yaşayan Hassan, duvarları ve çatısı bulunmayan, ağır hasarlı bir binada temel yaşam koşullarından yoksun şekilde hayatını sürdürüyor.

Sürekli silah ve patlama sesleri duyduğunu belirten Hassan, fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik olarak da ayakta kalmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

"Çocuklarım aç kalmasın diye bulduğumuz her şeyi yakarak yemek pişiriyoruz"

AA muhabirine konuşan Hassan, torunlarına yiyecek hazırlayabilmek için odun ve atık plastikleri toplamak zorunda kaldığını belirtti.

Tüp sıkıntısı nedeniyle yemek yapmanın büyük bir sorun haline geldiğini söyleyen Hassan, "Çocuklarım aç kalmasın diye plastik, karton ve bulduğumuz her şeyi yakarak yemek pişiriyoruz. Bu dumanın zararlı olduğunu biliyorum ama başka çarem yok." dedi.

Tek temennisinin koşulların iyileşmesi ve İsrail'in saldırılarını başlattığı Ekim 2023 öncesi gibi güvenliğin geri gelmesini istediklerini dile getiren Hassan, torunlarının korkmadan okula gidebildiği, insanca bir yaşam talep ettiklerini ifade etti.

"Açılan ateş sesinden yaşadığımız korkuyu sana anlatamam"

İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat"ta olduklarını hatırlatan Hassan, "Açılan ateş sesinden yaşadığımız korkuyu sana anlatamam, biri orada otururken karnından bir kurşun isabet etti ve şehit düştü." diye konuştu.

Diğer taraftan da evinde oturan bir Filistinlinin aynı şekilde açılan ateşle yaralandığını aktaran Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler tehlike altında yaşıyoruz, Yahudilerin (İsrail ordusu) olduğu hattayız çünkü. Hayatımızın her anı tehlikede ve her an başımıza herhangi bir olay gelebilir. Kaldığımız ev de görüldüğü gibi... Ancak gidebileceğimiz bir yer bulamadık."

Burada yaşamaktan başka çarelerinin olmadığına vurgulayan Hassan, sığındıkları binanın kalınabilecek bir yer olmadığı halde burada yaşamak zorunda olduklarını ifade etti.

"Nereye gidersek gidelim tehlike var"

Hassan, "Görüldüğü üzere duvarlar yok ve tavan da delinmiş durumda ancak bizler hayatta kalmak istiyoruz. Vallahi bizim yaşadığımız çileleri ancak alemlerin rabbi olan Allah bilir." dedi.

Yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nden tank sesleri duydukları ve ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan Hassan, "Tabii nereye gidersek gidelim tehlike var, gece saatlerinde tank seslerini duyuyorduk. Vallahi her an ölebiliriz ancak göç etme gücümüz kalmadı. Ne enerjimiz ne sarf edebileceğimiz çabamız ne de sağlığımız kaldı." şeklinde konuştu.

"Bu çocuklarla nereye gidebilirim ki?"

Kendisinin bakmakla yükümlü olduğu 17 çocuğun olduğunu belirten Hassan, "Bu çocuklarla nereye gidebilirim ki? Bir yere göç edebilmem için yanımda bir şeyler taşımam gerekiyor ancak öyle bir imkan yok." değerlendirmesinde bulundu.

Anlattıkları en kötü hikayelerin çok daha acısını yaşadıklarını dile getiren Hassan, "Trajik bir hayat yaşıyoruz. İsrail ordusu ve mevcut koşullar nedeniyle trajik bir hayat yaşıyoruz." diye konuştu.

Çocukların dışarıda oyun oynamasından endişe ettiğine işaret eden Filistinli nine, çocukların sokakta oynadığı sırada kurşunlara hedef olabilecekleri korkusuyla yaşadıklarını tekrarladı.

Şu anda en büyük hayallerinin dünyadaki diğer insanlar gibi onurlu bir hayatı yaşamak olduğuna vurgu yapan Hassan, "Güven içinde uyumak ve güvenle uyanacağımız bir hayat istiyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 586 kişi hayatını kaybederken, 1558 Filistinli de yaralandı.