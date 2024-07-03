İsrail Saldırılarında 25 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZZE, 3 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkililerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden toplam Filistinli sayısı 37.925'e, yaralı sayısı ise 87.141'e ulaştı.