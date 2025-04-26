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İsrail Saldırıları Sonucu 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonucu 22 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombardımanlar sonucu meydana gelen ölümler arasında ailelerinin evlerinin hedef alınması da yer alıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınında sivillerin toplandığı bir noktanın hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde de bir ev hedef alındı, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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