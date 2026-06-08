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İran'da tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

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İsrail'in gece saldırılarının ardından İran batı hava sahasını kapattı, ülke genelindeki tüm uçuşlar ikinci duyuruya kadar iptal edildi.

İsrail'in gece saatlerinde başlayan saldırılarının ardından İran'da batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, İran Havalimanları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan NOTAM doğrultusunda, ülkenin batı hava sahasının kapatılması nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

İran ile İsrail arasında süren karşılıklı saldırılar nedeniyle bu sabah Tahran'daki Mehrabad Havalimanı ile Meşhed ve ülkenin batısındaki havalimanlarında tüm uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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