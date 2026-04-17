İsrail polisi Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh Sabri'nin Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin cuma namazı için Aksa'ya girmesine engel oldu. Kudüs Yüksek İslam Heyeti, bu engeli 'hukuka aykırı polis zorbalığı' olarak nitelendirdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin cuma namazı için Aksa'ya girmesini gerekçe göstermeksizin engelledi.

Şeyh Sabri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail polisi, Sabri'nin cuma namazı kılmak için Babu'l Esbat'tan (Aslanlı Kapı) girmesini engelleyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, Sabri'nin namazdan hemen önce Babu'l Esbat'tan girişini engelledi. Beraberindeki savunma heyeti, bu engellemenin herhangi bir yasal karar olmadan yapıldığını teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti de yaptığı açıklamada kararı şiddetle kınadı ve yaşananları "hukuka aykırı polis zorbalığı" olarak niteledi.

İsrail polisinin "Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı" ve bu engellemenin "meşru olmadığı" vurgulanan açıklamada, bu kararların "geçersiz ve yok hükmünde" olduğu, ayrıca bunların "askeri güçle uygulanan kararlar" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin "Filistin'de İslami otorite kabul edildiği" ve bu tür adaletsiz, ibadet özgürlüğüyle çelişen yasaların kendisine karşı uygulanamayacağı belirtildi.

Ayrıca İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen kişilere baskı uyguladığı ve Filistin Vakıflar İdaresi'nin çalışmalarını kısıtladığı kaydedildi.

Açıklamada son yıllarda İsrail'in Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklayan, seyahatini kısıtlayan ve kendisini birçok kez sorgulama amacıyla gözaltına alan çeşitli kararlar aldığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA
