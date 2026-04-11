İsrail polisi, "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına katılan Hristiyanlara müdahale ederek gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ndeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak isteyen Filistinli Hristiyanlara müdahale etti.

"Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak için gelen Filistinli Hristiyan izci gruplarına saldıran İsrail polisi, bazılarını üniformalarında Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle şiddet kullanarak gözaltına aldı.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde müdahale ettiği izcilerin üniformalarındaki Filistin bayraklarını zorla sökmeye çalıştı.

Eski Şehir'in birçok bölgesine kontrol noktaları kuran İsrail polisi, kimlik kontrolü yaparak bazı Filistinlilerin geçişine izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine katılım kısıtlı olurken çok sayıda Filistinli Eski Şehir'in Halil Kapısı'nın dışında kaldı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cumartesi ayinlerine katılım çağrısında bulunmuştu.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.