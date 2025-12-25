Haberler

İsrail polisi, Hayfa'da Noel kutlamasını basarak 3 kişiyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail polisinin Hayfa kentindeki Noel kutlamasına yaptığı baskında 3 kişi gözaltına alındı. Vadi Nisnas Mahallesi'nde Arapların yoğunlukla yaşadığı bölgede, kutlamaya katılanlara fiziksel müdahalede bulunuldu.

İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde yapılan bir Noel kutlamasını basarak, 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail polisinin Hayfa kentinde Arapların yoğunlukla yaşadığı Vadi Nisnas Mahallesi'nde bir Noel kutlamasına baskın düzenlediği görüldü.

Görüntülerde İsrail polisinin, Noel kutlaması yapanlara fiziki saldırıda bulunarak, Noel Baba kıyafeti giyen bir kişi dahil 3 kişiyi gözaltına aldığı anlaşılıyor.

Basında yer alan haberlerde, İsrail polisinin gürültü şikayeti üzerine Noel kutlaması yapan Filistinli Hristiyanlara yönelik baskının ardından darp ve gözaltılar yaptığı aktarıldı.

Batı takvimini takip eden Hristiyan mezhepleri, Noel'i 24-25 Aralık'ta Gece Yarısı Ayini ile kutlarken, Doğu takvimini izleyen Hristiyan mezhepleri ise Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu

Merakla beklenen filmin galası ünlüleri buluşturdu