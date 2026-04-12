Haberler

Tel Aviv ve Batı Kudüs'teki zorunlu askerlik karşıtı protestoda 17 Haredi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik karşıtı düzenledikleri protestolara polis müdahale etti. Batı Kudüs ve Tel Aviv'de gerçekleşen gösterilerde 17 kişi gözaltına alındı. Haredilerin askerlik muafiyeti ve zorunlu askerlik yasası tartışmaları sürüyor.

İsrail polisi, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Batı Kudüs ile Tel Aviv'deki Tel Hashomer'de düzenledikleri zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı.

Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapılamamasını ve Haredilere askerlik celbi gönderilmesini protesto eden göstericiler, Batı Kudüs ve Tel Hashomer'de askere alım şubeleri önünde toplandı.

Yerlere uzanıp araç geçişini engelleyen ve yolları trafiğe kapatan Haredilere, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerle İsrail polisi müdahale etti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Hashomer'de 15, Batı Kudüs'te ise 2 Haredinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak duruma olan kişi sayısının 71 bin olduğu ve bunun yüzde 80'inin Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

