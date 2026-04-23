İsrail polisi, Filistin ve İsrail bayraklı kipa takan Yahudi'yi gözaltına aldı, Filistin bayrağını kesti

İsrail polisi, üzerinde Filistin ve İsrail bayrakları yer alan bir kipa takan Yahudi'yi gözaltına aldı ve kipadaki Filistin bayrağını kesti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Alex Sinclair isimli şahıs Modiin kentinde bir kafede otururken iki polisin kendisini "kışkırtma" şüphesiyle gözaltına aldığını söyledi.

Gözaltına alınmadan önce bir şahsın kendisine yaklaşarak kipasının "yasa dışı" olduğunu ve polisi arayacağını söylediğini aktaran Sinclair, daha sonra polislerin gelerek kendisini gözaltına aldığını, karakolda kipasını çıkarmasını istediklerini ve kısa bir süre hücrede tutulduğunu kaydetti.

Sinclair, kipasını geri istediğinde hücreye atılmak tehdit edildiğini belirterek ısrarı üzerine polislerin kipayı üzerindeki Filistin bayrağı kesilmiş şekilde geri getirdiğini aktardı.

İsrail polisi, İbrani Üniversitesi'nde Uluslararası Yahudi Eğitimi Programı'nda misafir öğretim üyesi olduğu belirtilen Siclair'in Modiin'de gözaltına alındığını doğrularken konuya ilişkin şikayette bulunulduğu için daha fazla ayrıntı veremeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
