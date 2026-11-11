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İsrail polisi, 27 Ekim seçimlerinde finansman ve güvenlik suçu şüphesi bulmadı

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İsrail polisi, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya 27 Ekim seçimlerine dış müdahale iddialarına ilişkin finansman ve güvenlik suçu şüphesi bulunmadığı görüşünü sundu. Polis, Şin-Bet'in belgelerini inceledi; bir kaynak dış müdahale konusunda dramatik bir durum olmadığını söyledi.

İsrail polisi, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya, geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve koalisyon ortaklarının 27 Ekim seçimlerine dış müdahale iddialarına ilişkin finansman ve güvenlik suçu şüphesi bulunmadığına dair görüş sundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail polisi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından sunulan belgeleri inceledi.

Belgelerin incelenmesi neticesinde görüşünü Başsavcı'ya sunan İsrail polisi, seçimlerde finansman ve güvenlik suçu şüphesi bulunmadığını bildirdi.

İsrail polisinden bir kaynak, "İsrail parlamento seçimlerinde dış müdahale konusunda ortaya atıldığı şekilde dramatik bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen İsrail Meclisi seçimlerinde Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Netanyahu'nun partisi Likud ve aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Katar ise İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Kaynak: AA
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