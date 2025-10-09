İsrail, Özgürlük Filosu Aktivistlerine Kötü Muamelede Bulundu

İsrail'in dün sabah saatlerinde uluslararası sularda yasa dışı şekilde saldırı düzenlediği Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) ait gemilerden alıkonulan aktivistlerin kötü muameleye maruz bırakıldığı bildirildi.

Aktivistlerin hukuki danışmanlığını üstlenen hak örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 145 katılımcıdan 100'ü ile görüşüldüğü belirtildi.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu gemilerden alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Necef bölgesindeki yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledildikleri kaydedilirken aktivistlerin fiziki istismar, aşağılama ve insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin tekme, tokat, saç çekme ve agresif şekilde yakalama gibi davranışlarla aktivistlere saldırdığı, başları eğik ve elleri arkadan bağlı olarak saatlerce diz üstü bekletilen aktivistlerin, alay ve hakarete maruz kaldığı, İsrail'e sevgi ve kendi ülkelerine yönelik kötüleme ifadelerinin zorla söyletildiği kaydedildi.

Filodaki İsrail vatandaşı 3 aktivistin ise polis sorgusuna alındığı, hala gözaltında tutulduğu ve bugün mahkemeye sevklerinin beklendiği aktarıldı.

Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistlerin mahkemelerinin ise bugün görülmeye başlanacağı kaydedildi.

Filodaki 3 Türk milletvekilinin de İsrail'den ayrıldığı belirtildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.