İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yoğun saldırılarda bulunduğunu ve 58 bina için yıkım emri çıkardığını açıkladı. Haziran ayında 30'dan fazla bina yıkıldı.

TULKERİM, 12 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına Kurban Bayramı tatiline denk gelen cuma gününden bu yana yoğun saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İsrail 58 bina için yıkım emri uyguladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı haziran ayında açıklanan rakamın üstüne çıkılarak otuzdan fazla binanın yıkıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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