İsrail Ordusunun Suriye'deki İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri devam ediyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçlerine ait 5 askeri araçtan oluşan birlik, Kuneytra kırsalındaki Sayda el Hanut köyü merkezine girdi.

İhlallerini sürdüren İsrail askerleri, kısa süre sonra bölgeden geri çekildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı olarak, ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın yapıldığını açıklamıştı.