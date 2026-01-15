Haberler

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracı ile bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ise ağır yaraladı. Bölgedeki diğer saldırılarda da can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta insansız hava aracı (İHA) ile bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu İHA ile hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı topçu atışlarıyla vurmuştu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.

İsrail askerlerinin Cibaliya beldesinde açtığı ateşte ise bir kız çocuğu yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu