İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Megazi Mülteci Kampının doğusunda ateş açması sonucu 54 yaşında bir Filistinli kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 658 kişi hayatını kaybederken, 1754 kişi yaralandı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.