Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları ve ateş açma eylemleri sonucunda bir çocuk ve iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olaylar, 'güvenli bölge' kabul edilen alanlarda gerçekleşti.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında bir Filistinli çocuk ile 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Şeyh Nasır bölgesinde, İsrail'e ait "quadcopter" tipi insansız hava aracının (İHA) Filistinlilerden oluşan bir grup sivilin üzerine bomba bırakması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 11 yaşındaki Hemsa Nidal Huso, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde ise bir gencin açılan ateşle yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlanan İsrail güçlerinin bölgeye yoğun ateş açtığını ve hayatını kaybeden küçük çocuğun doğrudan hedef alınarak vurulduğunu aktardı.

Söz konusu ihlaller ve saldırıların, İsrail ordusunun çekildiği ve ateşkes anlaşması uyarınca "güvenli bölge" kabul edilen alanlarda yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor