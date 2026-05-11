İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze'deki ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerden biri Gazze'nin güneydoğusundaki Salahaddin Caddesi'nde, diğeri ise Han Yunus kentinde gerçekleşti.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Salahaddin Caddesi'nde açtığı ateş sonucu Muhammed Hıdır Tavtah hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı Filistinli bir sivil yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesinde İsrail topçu atışları sonucu 6 kişi yaralandı. Aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu yaralılar, Şifa Hastanesinde tedavi altına alındı.

Beyt Lahiya'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli de Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinde de konuşlandıkları "Sarı Hat"tan ateş açarak Filistinli bir genci yaraladı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi ölürken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
